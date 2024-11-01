edición general
1 meneos
16 clics

Quién es Larry Ellison, el magnate que se convirtió en el hombre más rico del mundo

La fortuna del cofundador de Oracle ha superado a la de Musk, impulsada por el auge de la inteligencia artificial.

| etiquetas: millonarios , oracle , tecnologia
1 0 0 K 8 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 8 tecnología

menéame