Quién es José Jerí, el controversial político que asume la presidencia de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

José Jerí Oré, quien hasta este jueves fuera el presidente del congreso de Perú, ya viste la banda rojiblanca que lo reconoce como el nuevo mandatario del país. La madrugada de este viernes juró el cargo por sucesión constitucional después de que la presidenta Dina Boluarte fuera destituida por unanimidad en el congreso. A lo largo de la jornada del jueves, una moción para deponer a Boluarte fue tomando forma tras una crisis de violencia y criminalidad que afecta al país sudamericano y que tuvo el punto álgido cuando la popular