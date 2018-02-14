edición general
¿Quién es Idan Ofer, el propietario del 32% del Atlético?

¿Quién es Idan Ofer, el propietario del 32% del Atlético?

Siempre presente en la parte alta de la lista de los más ricos en Israel, Ofer vive actualmente en Londres. Nacido en Haifa en 1955, es el hijo del ya fallecido Sammy Ofer, un carismático multimillonario y mecenas que hizo fortuna básicamente gracias al comercio marítimo y las embarcaciones. Sus donaciones en museos y hospitales en Israel son numerosas y conocidas.

asola33
O sea... Boicot al atleti!!
6
frg
#1 A esta me apunto, aunque solo sea por joder.
0
#6 A_S
#1 No es necesario, ya lo hacen muy bien ellos solitos :troll:
4
devilinside
#6 Sal de mi cabeza, extraterrestre
2
Verdaderofalso
#6 el Cholo lleva años boicoteándolos xD
2
antesdarle
#13 y cobrando una buena pasta :troll:
0
#14 Khanbaliq
#1 Ya se lo hacen ellos solos, no hay problema.
1
Sandman
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y las protestas propalestinas por la vuelta, vamos a repetir 'israelí' 10 veces en dos párrafos, a ver si el SEO ayuda.

PS: Lo relevante: "Amante del deporte y el arte, Ofer considera que el progreso económico puede y deber ser una base importante para la cooperación entre Israel y países árabes. En el pasado, ofreció su compromiso a hacer todo lo posible para la firma de un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. De hecho, financió proyectos para fomentar la convivencia de estudiantes israelíes y palestinos."
4
#7 Tensk
#2 El boicot a ciclistas que no tenían nada que ver es bien, a este no.
0
Sandman
#7 ¿Se usa un equipo o una competición para limpiar la imagen de un estado genocida?:
- Opción A): Si -> Se boicotea
- Opción B): No -> No se boicotea

Yo creo que está claro, pero si ves que te cuesta, puedo intentarlo con guiñoles.
2
#9 Tensk
#8 Por favor, sí, con guiñoles.
2
Sandman
#9 A ver si así... shorturl.at/Q0X86
2
ElRespeto
Uffff, cuando los fans del atlético se enteren de que su club pertenece a un sionista, harán todo tipo de cábalas mentales para justificar lo injustificable. Nos espera una buena turra de blanqueamiento sionista con el fútbol.
0
devilinside
#3 No veo a los del Frente con un cambio ideológico tan total, pero bueno, es su judío
0
fotografia_ambulante
Y el 43% del equipo Movistar.
0
nanustarra
Por la foto, un semita de pura cepa.
0
#17 Fookinhellboy
Hostia pero menudo asco….es que sionistas hay hasta bajo la tapa del váter!!
Repugnante. Lo de Palestina se acerca a un siglo. No son inocentes los del atlético.
0
#15 Jotax
Como siempre la pasta por encima de creencias e ideologías, y la gente lo justificara, hasta donde llega el fanatismo que, hoy en día es la gran lacra de la sociedad.
0

