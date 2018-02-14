¿Quién es Idan Ofer, el propietario del 32% del Atlético?

Siempre presente en la parte alta de la lista de los más ricos en Israel, Ofer vive actualmente en Londres. Nacido en Haifa en 1955, es el hijo del ya fallecido Sammy Ofer, un carismático multimillonario y mecenas que hizo fortuna básicamente gracias al comercio marítimo y las embarcaciones. Sus donaciones en museos y hospitales en Israel son numerosas y conocidas.