Siempre presente en la parte alta de la lista de los más ricos en Israel, Ofer vive actualmente en Londres. Nacido en Haifa en 1955, es el hijo del ya fallecido Sammy Ofer, un carismático multimillonario y mecenas que hizo fortuna básicamente gracias al comercio marítimo y las embarcaciones. Sus donaciones en museos y hospitales en Israel son numerosas y conocidas.
| etiquetas: idan ofer , atlético de madrid , israel
PS: Lo relevante: "Amante del deporte y el arte, Ofer considera que el progreso económico puede y deber ser una base importante para la cooperación entre Israel y países árabes. En el pasado, ofreció su compromiso a hacer todo lo posible para la firma de un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. De hecho, financió proyectos para fomentar la convivencia de estudiantes israelíes y palestinos."
- Opción A): Si -> Se boicotea
- Opción B): No -> No se boicotea
Yo creo que está claro, pero si ves que te cuesta, puedo intentarlo con guiñoles.
Repugnante. Lo de Palestina se acerca a un siglo. No son inocentes los del atlético.