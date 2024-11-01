edición general
¿Quién compra una vivienda que no puede disfrutar? Los expertos revelan quién está detrás de la nuda propiedad: "A menor expectativa de vida, mayor será el precio"

"Una persona mayor que toda su vida ha trabajado para tener una propiedad, ahora, en los últimos años de su vida se ve obligado a vender lo poco que tiene para poder costearse la comida o los cuidados que necesita", añade el portavoz del Sindicato de Inquilinas, que cree que esta tendencia es el resultado de dos factores: "la precarización que afecta a la vivienda y a otros sectores, unidos a quienes tratan de aprovechar esas circunstancias para seguir haciendo negocio". Desde el Sindicato de Inquilinas creen que lo más probable que ocurra...

¿Cuántas cosas han regulado ya con escasos resultados? En lugar de prohibir (que sale más barato a las administraciones) toca ya empezar a invertir. En vivienda pública, en deslocalización de organismos públicos, en potenciar otras ciudades del area metropolitana e incluso de la España vaciada.

Ahora la nuda propiedad. ¿Y mañana que excusa pondrán? Hay que aflojar la pasta e invertir en vivienda social.
... a corto plazo "si no se regula esta fórmula, es que quien compra una nuda propiedad, cuando por fin accede a poder hacer lo que quiera con ella, la destinará al alquiler temporal, o dividirá el salón en habitaciones y lo alquilará por habitaciones...". Sin embargo, el crecimiento de la nuda propiedad podría verse limitado a medio y largo plazo, ya que el acceso cada vez más complicado a la vivienda, reduce el número de propietarios mayores con inmuebles disponibles para vender

¿Se venden también como nuda propiedad pisos okupados? Pregunto.
Hay también lo de la hipoteca inversa, que sirve a un fin parecido, un poco tétrico todo esto de empezar a deshacerte de tu casa, en vida.
