Durante el US Open, tras vencer a Karen Khachanov, el polaco Kamil Majchrzak intentó regalarle su gorra firmada a un niño que lo alentó, pero un adulto se la arrebató y la escondió. El hecho, grabado por cámaras, se viralizó y generó indignación mundial. El responsable fue identificado como Piotr Szczerek, CEO de Drogbruk, quien recibió fuertes críticas en redes. Majchrzak, no se enteró en el momento pero al notar la situación, pidió ayuda para hallar al chico y, gracias a la viralización, logró contactarlo y reparar el gesto.
Un reciente incidente en un partido de tenis ha causado una tormenta desproporcionada en internet. Se trata, por supuesto, de la famosa gorra. Sí, la cogí. Sí, lo hice rápidamente. Pero siempre lo he dicho: en la vida, la regla es: el primero que llega es el primero que se sirve.
Entiendo que a algunos no les guste, pero por favor - no hagamos un escándalo mundial de la gorra. Es sólo una gorra. Si hubieras sido más rápido, la
#16 Cuidado porque con el otro CEO de la infidelidad también salieron comunicados que supuestamente eran de él y luego resultó que no.
Algo me dice que robar a un niño no es lo peor que ha hecho esta semana.
El CEO se fue a casa tan campante, con la gorra original.