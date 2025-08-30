edición general
Quién es el CEO que le robó la gorra autografiada a un niño en el U.S. Open

Durante el US Open, tras vencer a Karen Khachanov, el polaco Kamil Majchrzak intentó regalarle su gorra firmada a un niño que lo alentó, pero un adulto se la arrebató y la escondió. El hecho, grabado por cámaras, se viralizó y generó indignación mundial. El responsable fue identificado como Piotr Szczerek, CEO de Drogbruk, quien recibió fuertes críticas en redes. Majchrzak, no se enteró en el momento pero al notar la situación, pidió ayuda para hallar al chico y, gracias a la viralización, logró contactarlo y reparar el gesto.

Comentarios destacados:    
#5 fremen11
Free Luigi!!!
#11 wendigo
Bueno, tiene una empresa de pavimentos, así que la cara de hormigón armado va en el lote

Saludos
Plumboom #4 Plumboom
Quitarle la gorra a un crio. Va a ser el hazmereir de sus conocidos. Es que da vergüenza ajena. Lamentable. Bien que se sepa quién es
#15 Albarkas
#4 Ya le conocen como "el gorras".
Khadgar #6 Khadgar *
Luego se echan las manos a la cabeza cuando se dan cuenta que son alérgicos al plomo. :troll:
Aokromes #7 Aokromes
#6 no creo que hoy en dia las balas lleven plomo :troll:
flyingclown #9 flyingclown
#7 He buscado un poco y parece que las balas siguen llevando plomo. Hay alternativas como el cobre para no contaminar la caza pero parece que el plomo sigue siendo lo habitual.
#12 Hombre_de_Estado
Muy FEO, "señor" CEO.
karakol #16 karakol
¿Se puede ser más mierda?

Claro que sí.

Señoras y señores

Un reciente incidente en un partido de tenis ha causado una tormenta desproporcionada en internet. Se trata, por supuesto, de la famosa gorra. Sí, la cogí. Sí, lo hice rápidamente. Pero siempre lo he dicho: en la vida, la regla es: el primero que llega es el primero que se sirve.

Entiendo que a algunos no les guste, pero por favor - no hagamos un escándalo mundial de la gorra. Es sólo una gorra. Si hubieras sido más rápido, la

jm22381 #17 jm22381 *
Aquí la foto del tenista dándole otra gorra firmada al niño tras encontrarle gracias a internet www.t13.cl/amp/noticia/deportes13/final-tenista-especial-gesto-nino-qu
#16 Cuidado porque con el otro CEO de la infidelidad también salieron comunicados que supuestamente eran de él y luego resultó que no.
#14 txepel
Leído en reddit que tiene una pequeña empresa de pavimentos, de unos 50 trabajadores, y aún así es multimillonario.

Algo me dice que robar a un niño no es lo peor que ha hecho esta semana.
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
Cada vez parece más cerca eso que CEO y ladrón sean sinónimos.
RoterHahn #13 RoterHahn
#10
Siempre han sido sinónimos.
Olepoint #1 Olepoint
Vale, reparó el gesto, pero él seguirá siendo un puto psicópata toda su vida, como muchos CEOS, así va el mundo.
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 No, si el CEO no reparó ningún gesto. Lo que dice la noticia es que el tenista no se dió cuenta del suceso pero luego se lo comentaron y lo vio en redes y fue él, el tenista, quien a título personal pidió ayuda para encontrar al muchacho y reparar el gesto, es decir regalarle en mano otra gorra autografiada.

El CEO se fue a casa tan campante, con la gorra original.
jm22381 #3 jm22381
#1 No, no la reparó el CEO, la reparó el tenista!
