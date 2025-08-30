Quién es el CEO que le robó la gorra autografiada a un niño en el U.S. Open

Durante el US Open, tras vencer a Karen Khachanov, el polaco Kamil Majchrzak intentó regalarle su gorra firmada a un niño que lo alentó, pero un adulto se la arrebató y la escondió. El hecho, grabado por cámaras, se viralizó y generó indignación mundial. El responsable fue identificado como Piotr Szczerek, CEO de Drogbruk, quien recibió fuertes críticas en redes. Majchrzak, no se enteró en el momento pero al notar la situación, pidió ayuda para hallar al chico y, gracias a la viralización, logró contactarlo y reparar el gesto.