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"Por quejarme, me prohibieron ver a mi madre": familiares de mayores en residencias de Madrid critican las maniobras para frenar reclamaciones

"Por quejarme, me prohibieron ver a mi madre": familiares de mayores en residencias de Madrid critican las maniobras para frenar reclamaciones  

A las puertas de la residencia en Carabanchel los manifestantes exigen un mayor control en residencias financiadas con fondos públicos

| etiquetas: madrid , residencias , pp , privatización
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7 comentarios
9 2 0 K 104 actualidad
yoma #3 yoma
#2 Claro, porque esta es la única manifestación de protesta que hay contra Ayuso. Hoy mismo ha habido una en las puertas del Hospital 12 de Octubre.
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yoma #1 yoma
Lo curioso es que muchos de los que protagonizan las distintas protestas contra a la gestión del gobierno de Ayuso en todos los ámbitos, luego son votantes de ella porque si no sería imposible la cantidad de votos que consigue.
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Mesto #2 Mesto
#1 “el problema deriva de las malas actitudes de uno de los familiares con personal de la residencia, una queja que traslada el propio comité de empresa, que representa a los trabajadores del centro.”

No busquemos 3 pies al gato.
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#1 a Diaz Ayuso la han votado, más o menos, un tercio de los que viven en la Comunidad y tienen derecho a voto, hay dos tercios que no la han votado, el resto es la magia de las matemáticas electorales
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yoma #5 yoma
#4 Las matemáticas electorales hicieron que en las primeras elecciones que se presentó Ayuso (las de 2019) llegara a gobernar habiendo recibido 160.000 votos menos que Gabilondo, gracias al apoyo de Ciudadanos. Es lo que tiene el juego democrático. Pero luego no paran de cacarear que debe gobernar la lista más votada, menos cuando son ellos los beneficiados. A Almeida le pasó lo mismo en esas elecciones con Mas Madrid, que sacó muchos más votos que el PP.
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Mesto #6 Mesto
#5 También Pedro Sánchez recibió menos votos que Feijóo y es Sánchez presidente.
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yoma #7 yoma
#6 Es el juego democrático, la diferencia es que en ningún momento Sánchez o el PSOE han estado propagando a los cuatro vientos que siempre debería gobernar la lista más votada.
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menéame