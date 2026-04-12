·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7823
clics
Me fui de España sin saber nada
4397
clics
Es lo mismo. Es fascismo
5847
clics
Jimmy Kimmel recupera las palabras de Sánchez al plantar cara a Trump: "Ya está harto"
3771
clics
El Dr. House desmonta la religión en tan solo dos minutos
4843
clics
Viñeta: Líbano
más votadas
707
La Iniciativa Ciudadana para exigir el fin del Acuerdo UE-Israel roza ya su objetivo
483
La alcaldesa de El Burgo defiende la quema del muñeco: «Nos preocupa más el asesinato de niños en Gaza»
504
Orinando en las casas de los muertos, dedicando bombardeos y matanzas con música: las muchas atrocidades de los soldados de Israel
515
YouTube suspende un canal proiraní que se burlaba de Donald Trump mediante vídeos virales de Lego [EN]
327
Trump anuncia un bloqueo naval a Irán por su negativa a reabrir el estrecho de Ormuz
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
10
clics
"Por quejarme, me prohibieron ver a mi madre": familiares de mayores en residencias de Madrid critican las maniobras para frenar reclamaciones
A las puertas de la residencia en Carabanchel los manifestantes exigen un mayor control en residencias financiadas con fondos públicos
|
etiquetas
:
madrid
,
residencias
,
pp
,
privatización
9
2
0
K
104
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
104
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
yoma
#2
Claro, porque esta es la única manifestación de protesta que hay contra Ayuso. Hoy mismo ha habido una en las puertas del Hospital 12 de Octubre.
1
K
32
#1
yoma
Lo curioso es que muchos de los que protagonizan las distintas protestas contra a la gestión del gobierno de Ayuso en todos los ámbitos, luego son votantes de ella porque si no sería imposible la cantidad de votos que consigue.
1
K
32
#2
Mesto
#1
“el
problema deriva de las malas actitudes de uno de los familiares con personal de la residencia, una queja que traslada el propio comité de empresa, que representa a los trabajadores del centro.”
No busquemos 3 pies al gato.
0
K
7
#4
Stathamdepueblo
#1
a Diaz Ayuso la han votado, más o menos, un tercio de los que viven en la Comunidad y tienen derecho a voto, hay dos tercios que no la han votado, el resto es la magia de las matemáticas electorales
0
K
16
#5
yoma
#4
Las matemáticas electorales hicieron que en las primeras elecciones que se presentó Ayuso (las de 2019) llegara a gobernar habiendo recibido 160.000 votos menos que Gabilondo, gracias al apoyo de Ciudadanos. Es lo que tiene el juego democrático. Pero luego no paran de cacarear que debe gobernar la lista más votada, menos cuando son ellos los beneficiados. A Almeida le pasó lo mismo en esas elecciones con Mas Madrid, que sacó muchos más votos que el PP.
1
K
28
#6
Mesto
#5
También Pedro Sánchez recibió menos votos que Feijóo y es Sánchez presidente.
0
K
7
#7
yoma
#6
Es el juego democrático, la diferencia es que en ningún momento Sánchez o el PSOE han estado propagando a los cuatro vientos que siempre debería gobernar la lista más votada.
0
K
12
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No busquemos 3 pies al gato.