Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación

(...) 354 personas han muerto entre enero y julio de 2020 en accidente laboral. Son 354 cadáveres que prácticamente no significan nada para nadie que no los conociera. A fin de cuentas, estamos en un país en el que 40.000 personas muertas por coronavirus no significan nada para nadie que no los conociera. Y estamos en un país en el que 3.000 muertes al año debidas al suicidio son irrelevantes (...) Sin embargo, estos cientos de muertos no competen a ministerio alguno, y lo que es más acojonante, tampoco a izquierda alguna.