Qualcomm compra Ventana Micro Systems para reforzar su apuesta por RISC-V y reducir su dependencia de ARM en el futuro

Qualcomm ha dado un paso que llevaba tiempo rondando entre bambalinas a modo de rumor en la industria, puesto que compra Ventana Micro Systems de manera oficial. Con este movimiento no solo amplía su músculo técnico, que es importante viendo cómo se fortalecen sus rivales, sino que también deja claro que la compañía quiere protegerse ante un futuro en el que depender de Arm puede convertirse en un problema. ¿Qué gana Qualcomm con esta compra entonces? Pues bastante realmente.