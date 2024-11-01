edición general
El putinismo que ya llevamos dentro [en]

Las amistosas reuniones entre Orbán y Putin son ya costumbre bien establecida. Oficialmente se centran en temas económicos pero sin duda incluyen mucho más sobre lo que las instituciones europeas prefieren apartar la mirada. La afinidad entre Orbán y Putin revela hoy una identidad substancial de puntos de vista entre ambos que la Unión Europea prefiere pasar por alto, para no mostrar la fragilidad y contradicciones que socavan su compromiso «unificado» de apoyar a Ucrania.

JuanCarVen #3 JuanCarVen
Hungría depende del gas ruso y no lo oculta.
suppiluliuma #4 suppiluliuma
Resumen de este envío: rearmarse contra los nazis es lo mismo que ser nazi.
#2 DenisseJoel
Italia, donde gobiernan los neofascistas, está para dar muchas lecciones.
Don_Pixote #5 Don_Pixote *
Vaya chapa
Putin tiene 73 años y pocos le quedan viendo su careto de plástico
Lo que debería preocupar es lo que venga y el que venga después de la aventurita de ego en Ucrania, que vaya marrón le ha dejado
