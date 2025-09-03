edición general
Putin exige reunión con Zelenski en Moscú (eng)

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles a Kiev que existía la posibilidad de poner fin a la guerra en Ucrania mediante negociaciones "si prevalece el sentido común", una opción que dijo prefería, pero que estaba dispuesto a ponerle fin por la fuerza si esa fuera la única manera.

#11 Grahml *
Aquí Viktor Yushchenko, presidente de Ucrania entre 2005 y 2010.  media
AntiTankie #14 AntiTankie
#11 según algunos personajes de meneame es todo propaganda
Battlestar #1 Battlestar
Si va, que tenga cuidado con las ventanas y los pomos de las puertas, que allí son peligrosos
#2 kreator
#1 eso he pensado, que es una excusa para cargarselo
Battlestar #3 Battlestar
#2 Bueno, si sufre un "súbito deterioro en su estado de salud por causas desconocidas" en suelo ruso tampoco es culpa de nadie.
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#1 y los aviones se caen solos
#20 Setis
#10 Si es que son una mierda los aviones de hoy en día. Les das con un misil, o explotas granadas dentro y van y se estrellan.
salteado3 #17 salteado3
#1 ¿De verdad crees que si Rusia (perdón, Putin el fascista) hubiera querido acabar con Zelensky no lo hubieran hecho ya?

Los rusos (Putin en persona subido a caballo con el torso desnudo) buscan una guerra de desgaste; Zelensky acabará huyendo y Ucrania desmoronándose o en orden inverso.

Pero no lo entendemos porque pensamos que las guerras son como en las pelis de Hollywood, queremos villanos, heroes y las cosas muy claras.
Don_Pixote #21 Don_Pixote
#17 “Zelensky acabará huyendo y Ucrania desmoronándose o en orden inverso.”

Vamos ya a por los 4 años de esa afirmación :popcorn:
zentropia #23 zentropia
#17 sabes que han habido unos cuantos intentos de asesenitos antes, no?

Putin prefiere una guerra larga que una corta.
Geoestrategas de salon. Expertos en Risk.
Priorat #18 Priorat *
#1 O con las dioxinas. Que ya ha pasado en Ucrania y con candidatos que no eran amigos de Putin:

www.abc.es/archivo/abci-presidente-ucraniano-envenenado-y-desfigurado-
#19 Setis
#1 Y con el te, y con los suicidios por disparo por detrás de la cabeza, y con los gayumbos envenenados y con...
#4 Klamp
Antes de que salten los manipuladores diciendo que Ucrania quiere guerra y bla bla bla.
www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-emite-orden-busca-captu
Hay una orden de detención contra zelenski en Rusia.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

La OTAN quiere guerra. Ucrania pone la sangre.
#6 Klamp
#5 la otan no invadió Ucrania en 2014 ni en 2022, fue Rusia.
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#6

Dio un golpe de estado y puso a los nazis a generar odio. Luego se puso a expandirse y a querer desplegar misiles al lado del corazón de Rusia.

Pero claro, eso para tí debe ser el periodo de plácida languidez, como el Major Oreja.
#15 Klamp
#8 nazinazinazinazinazinazinazinszi
Sabes decir algo más?
Veelicus #25 Veelicus
#15 Poco mas hace falta decir, porque como argumentos no tienes y no sabes debatir es lo que toca. Nazi.
Veelicus #24 Veelicus
#4 tambien hay una ley que impide al payaso negociar con Putin.
Pero bueno, en Ucrania las leyes estan para saltarselas, hace tiempo que debian haber sido las elecciones pero no fueron... ah! sera porque hay una invasion de territorio Ucraniano no?, pues no debe ser eso, porque en 2019 Crimea ya estaba ocupada y si que hubo elecciones, las que pusieron al bufon al frente del estado nazi.
#27 Klamp
#24 ya llegó el bulero!!!
Veelicus #29 Veelicus
#27 Lo dice el Decreto 679/2022 aprobado por la rada Ucraniana.
Posiblemente no lo sabias, no pasa nada, desconoces muchas cosas.
#30 Klamp
#29 solo 1500 drones ha tirado Rusia contra Ucrania esta semana. Y 130 civiles muertos en el mes de agosto. Supongo que tu quieres que haya elecciones para multiplicar y estas cifras porque total son nazis. Nazis judíos, como zelenski.
Veelicus #31 Veelicus
#30 130 civiles muertos en toda ucrania en una guerra contra Rusia tras el ataque de cientos de drones y miles de rondas de artilleria???
El argumento no te favorece mucho porque demuestra a las claras que el objetivo de Rusia no es matar civiles.

Pero del Decreto 679/2022 que es a lo que estas respondiendo nada que decir verdad?
Don_Pixote #7 Don_Pixote
xD xD xD claro, que se lo cuenten a Prigozhin a ver qué recomienda
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
Fascista y criminal de Putin dice que quiere negociar con sentido común
Parece ser que lo había dejado abandonado en Siberia desde 2022 y con el cambio climático se la debido descongelar
Por eso nunca lo pudo usar hasta ahora
Connect #9 Connect
"Y que venga solo" :troll:
Tkachenko #16 Tkachenko
El multicuentas, a destajo!
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#_8 ni Goebbels soltaba mejor propaganda
AntiTankie #22 AntiTankie
Parece que empieza a ver que la operación militar le va a costar demasiado y quiere cortar por lo sano antes de que rusia se vaya a la mierda completamente
El_Dani_Carvajal #28 El_Dani_Carvajal
Yo mandaría un misil, no a Zelensky
