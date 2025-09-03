Putin exige reunión con Zelenski en Moscú (eng)

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles a Kiev que existía la posibilidad de poner fin a la guerra en Ucrania mediante negociaciones "si prevalece el sentido común", una opción que dijo prefería, pero que estaba dispuesto a ponerle fin por la fuerza si esa fuera la única manera.
Los rusos (Putin en persona subido a caballo con el torso desnudo) buscan una guerra de desgaste; Zelensky acabará huyendo y Ucrania desmoronándose o en orden inverso.
Pero no lo entendemos porque pensamos que las guerras son como en las pelis de Hollywood, queremos villanos, heroes y las cosas muy claras.
Vamos ya a por los 4 años de esa afirmación
Putin prefiere una guerra larga que una corta.
Geoestrategas de salon. Expertos en Risk.
Hay una orden de detención contra zelenski en Rusia.
La OTAN quiere guerra. Ucrania pone la sangre.
Dio un golpe de estado y puso a los nazis a generar odio. Luego se puso a expandirse y a querer desplegar misiles al lado del corazón de Rusia.
Pero claro, eso para tí debe ser el periodo de plácida languidez, como el Major Oreja.
Sabes decir algo más?
Pero bueno, en Ucrania las leyes estan para saltarselas, hace tiempo que debian haber sido las elecciones pero no fueron... ah! sera porque hay una invasion de territorio Ucraniano no?, pues no debe ser eso, porque en 2019 Crimea ya estaba ocupada y si que hubo elecciones, las que pusieron al bufon al frente del estado nazi.
Posiblemente no lo sabias, no pasa nada, desconoces muchas cosas.
El argumento no te favorece mucho porque demuestra a las claras que el objetivo de Rusia no es matar civiles.
Pero del Decreto 679/2022 que es a lo que estas respondiendo nada que decir verdad?
Parece ser que lo había dejado abandonado en Siberia desde 2022 y con el cambio climático se la debido descongelar
Por eso nunca lo pudo usar hasta ahora