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Un púlpito en la sede de la soberanía popular
Estamos ante una estúpida farsa de un colectivo, las y los católicos y su religión patriarcal, que financiaremos entre todas y todos los contribuyentes
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#1
Esteban_Rosador
*
Copio
En suma, más de 13.000 millones de euros al año le cuestan a las arcas públicas mantener a la corporación católica. Y, además, cerrará con el actual gobierno “progresista” cualquier posibilidad de devolver al Estado las miles de inmatriculaciones hechas desde 1947 hasta 2015, muchos bienes son monumentos de alto interés público, incluso declaradas patrimonio de la Humanidad y que además de la propiedad la explotan, sacando pingües beneficios, como el caso más emblemático de la
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#2
calde
*
No es religión, son magufadas.
No son creencias espirituales profundas, son cuentos de magia del nivel de niños de 5 años.
Las religiones no merecen respeto, merecen ser combatidas con espíritu crítico y racionalidad adulta.
Meter la religión en los colegios y en la legislación es adoctrinamiento, es una vergüenza.
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En suma, más de 13.000 millones de euros al año le cuestan a las arcas públicas mantener a la corporación católica. Y, además, cerrará con el actual gobierno “progresista” cualquier posibilidad de devolver al Estado las miles de inmatriculaciones hechas desde 1947 hasta 2015, muchos bienes son monumentos de alto interés público, incluso declaradas patrimonio de la Humanidad y que además de la propiedad la explotan, sacando pingües beneficios, como el caso más emblemático de la
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No son creencias espirituales profundas, son cuentos de magia del nivel de niños de 5 años.
Las religiones no merecen respeto, merecen ser combatidas con espíritu crítico y racionalidad adulta.
Meter la religión en los colegios y en la legislación es adoctrinamiento, es una vergüenza.