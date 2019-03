Puigdemont no lleva razón: ni será eurodiputado automáticamente ni tendrá inmunidad

Carles Puigdemont ha asegurado en una entrevista en el programa El món de RAC1 que si es elegido eurodiputado volvería a Cataluña porque no le podría pasar nada gracias a la inmunidad de la que gozaría con su acta. “Vuelvo porque no hay ninguna posibilidad excepto que el Estado español quiera violar los derechos de la Unión Europea y los tratados de la Unión Europea y se arriesgue a que le apliquen el artículo de expulsión de la Unión Europea”, ha afirmado. Pero esto no es así.