Qué pueden hacer las instituciones democráticas europeas para defenderse de X

La Comisión Europea anunció este lunes que va a abrir una investigación para ver si X, la plataforma de violencia sexual y criptonegocios anteriormente conocida como Twitter, incumplió el Reglamento de Servicios Digitales (DSA)... La semana pasada, 40 eurodiputades firmaron una carta en la que le pedían a Ursula von der Leyen que la Comisión Europea comience a apoyar alternativas europeas a X. No especificaban cómo, así que aquí estoy yo para dar ideas. Resulta que el proyecto del fediverso más conocido es europeo.

4 comentarios
hakcer_dislexico
Pedirle a Tebas que la bloquee
camvalf
Hacerles un tiktok y el obligarles a que vendan parte a una empresas europea.
Verdaderofalso
No se vetan otras apps?
PendergastAloysius
¿Qué pueden hacer las instituciones democráticas europeas para defenderse de la libertad de expresión? Parece que llamar fascista a todo Dios ya no surge efecto, tocará buscar otra manera de silenciar.
