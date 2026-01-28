Qué pueden hacer las instituciones democráticas europeas para defenderse de X

La Comisión Europea anunció este lunes que va a abrir una investigación para ver si X, la plataforma de violencia sexual y criptonegocios anteriormente conocida como Twitter, incumplió el Reglamento de Servicios Digitales (DSA)... La semana pasada, 40 eurodiputades firmaron una carta en la que le pedían a Ursula von der Leyen que la Comisión Europea comience a apoyar alternativas europeas a X. No especificaban cómo, así que aquí estoy yo para dar ideas. Resulta que el proyecto del fediverso más conocido es europeo.