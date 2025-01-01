edición general
3 meneos
17 clics
¿Por qué puede salir pelo del tubo de escape de un coche?

¿Por qué puede salir pelo del tubo de escape de un coche?  

Para ayudar a amortiguar el ruido tanto del escape como el que llega al habitáculo, estas composiciones pueden emplear lana de vidrio, mineral u otro material que, con frecuencia, suele ser metálico. Razón por la que, también, se conoce como lana de acero o de roca. Con el paso del tiempo, este material puede deteriorarse, degradarse e, incluso, desintegrarse. Es entonces cuando se desprende y empieza a salir por el tubo de escape con una apariencia semejante al pelo humano.

| etiquetas: pelo , tubo de escape , avería
2 1 0 K 23 cultura
4 comentarios
2 1 0 K 23 cultura
ricambigaetani #1 ricambigaetani
mecanofilia
1 K 20
#2 pcmaster
O por llevar un cadáver en el maletero. :troll:
0 K 19
#4 Leon_Bocanegra
#2 lo mismo solo es alguien que está descansando  media
0 K 12
Apotropeo #3 Apotropeo
Briconsejo: no uses el coche para follar, luego salen pelos por todos los lados.
0 K 9

menéame