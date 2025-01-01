¿Por qué puede salir pelo del tubo de escape de un coche?  

Para ayudar a amortiguar el ruido tanto del escape como el que llega al habitáculo, estas composiciones pueden emplear lana de vidrio, mineral u otro material que, con frecuencia, suele ser metálico. Razón por la que, también, se conoce como lana de acero o de roca. Con el paso del tiempo, este material puede deteriorarse, degradarse e, incluso, desintegrarse. Es entonces cuando se desprende y empieza a salir por el tubo de escape con una apariencia semejante al pelo humano.