¿Se puede saber si un texto está escrito con inteligencia artificial? Recomendaciones, limitaciones y softwares de detección automática

Los expertos consultados por Maldita.es explican que, a día de hoy, los chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT, que redactan textos en segundos a partir de una instrucción de texto (prompt), no dejan una marca en los resultados que producen. Las opciones para detectarlos son limitadas: no existen softwares 100% fiables en los que nos podamos apoyar para esto. Solo nos queda observar y analizar con nuestros propios ojos algunos de los errores o patrones de escritura que presentan estos textos (que ojo, no siempre aparecerán).