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¿Puede una IA generar un problema tan difícil que la propia IA no pueda resolver?
Pues eso
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8 comentarios
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#3
powernergia
Habrá que preguntar a la IA como resolver los problemas que ella misma crea.
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#1
exeware
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Si puede generar cosas que nosotros no entendemos.. imaginate la ia.
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#2
orangutan
Esa es una pregunta fascinante y toca una de las fronteras más interesantes de la computación. Para ser honesto, no necesito inventar un acertijo de lógica o un problema matemático oscuro; la respuesta está en los límites fundamentales de lo que es "computable".
Existen problemas que no es que sean "difíciles", sino que son indecidibles. Esto significa que se ha demostrado matemáticamente que ningún algoritmo (y yo soy, en esencia, un conjunto muy complejo de algoritmos)
…
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#7
LisaPotter
#6
Correcto. Completamente de acuerdo, compañero.
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#4
ddware
Las IA no razonan, o razonan bajo patrones probabilísticos, imitan pensamiento. Por tanto si, no es difícil proponer a una IA que te proponga un problema que nonsepa resolver. Haz la prueba!
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#5
LisaPotter
#4
Define "razonar", porque imitar patrones aprendidos y crear lógica en función de lo acumulado en la memoria es precisamente lo que hacemos los humanos.
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#6
aPedirAlMetro
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#5
Mas que "no razonan" , seria mas apropiado decir que realizan un tipo de razonamiento estadístico,
sin comprensión consciente
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#8
MisturaFina
Es la paradoja de dios.
Puede dios crear una piedra tan grande que no pueda mover? O es todo poderoso para crearla o para moverla. Ambas no pueden ser. Por tanto dios no puede ser todo poderoso.
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