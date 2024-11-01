edición general
¿Puede China hundir a EE UU vendiendo sus bonos? Bolsa, economía, mercados

Muchos inversores se preguntan que pasaría si un buen día los chinos como arma de guerra empezaran a vender rápidamente toda su cartera de bonos de EEUU con el fin de hundirles económicamente, aún asumiendo ellos también daños. Vamos a analizar muy detenidamente si esto es posible o no, además de otras muchas cuestiones interesantes relacionadas con este tema, por ejemplo las sospechosa compras de oro masivas que realizan los chinos desde hace tiempo.

Golan_Trevize
No lo sé, pero espero que sí y que lo ponga en práctica cuanto antes.
yarkyark
#2 Los chinos no son tontos. Claro que pueden vender masivamente los bonos, pero eso también les perjudicaría a ellos.

¿Qué se desharán de los bonos USA? Probablemente, pero lo harán de la forma que mas les beneficie (o menos les perjudique).
Golan_Trevize
#3 Es cierto, me dejé llevar por la ilusión y el ímpetu.
tierra_del_hielo
#3 la forma más sencilla es no renovarlos conforme expiren.
Olepoint
#2 Pues agárrate los machos. EEUU durante toda su historia se ha dedicado a joder al prójimo (es.wikipedia.org/wiki/La_historia_no_contada_de_los_Estados_Unidos) sin necesidad, solo por pura codicia. Por pura codicia la gente es capaz hacer auténticas barbaridades, pero no imaginas lo que es capaz de hacer la gente cuando se encuentran desesperados.
Tunguska08Chelyabinsk13
Mejor que no. Porque entonces saldría Úrsula al rescate, para regalarle a los USA lo que haga falta.
Connect
China apenas tiene un 3% de la deuda de China, Quién tiene más es Japón, gran amigo de Estados Unidos. Entre ellos hay una amistad a prueba de bombas. De dos bombas más concretamente. Así que no van a vender esa deuda.
Atusateelpelo
#8 +-1,8% (en su momento llego a tener +-10%). Lo dice en el video.
Yoryo
Vendiendo poco a poco hasta que no les quede nada.
toshiro
Llegará el día, no sé si lo veremos, que a EEUU le apliquen las políticas que ellos aplican a los demás.
