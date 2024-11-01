¿Puede China hundir a EE UU vendiendo sus bonos? Bolsa, economía, mercados

Muchos inversores se preguntan que pasaría si un buen día los chinos como arma de guerra empezaran a vender rápidamente toda su cartera de bonos de EEUU con el fin de hundirles económicamente, aún asumiendo ellos también daños. Vamos a analizar muy detenidamente si esto es posible o no, además de otras muchas cuestiones interesantes relacionadas con este tema, por ejemplo las sospechosa compras de oro masivas que realizan los chinos desde hace tiempo.