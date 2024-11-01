¿Puede China hundir a EE UU vendiendo sus bonos? Bolsa, economía, mercados

Muchos inversores se preguntan que pasaría si un buen día los chinos como arma de guerra empezaran a vender rápidamente toda su cartera de bonos de EEUU con el fin de hundirles económicamente, aún asumiendo ellos también daños. Vamos a analizar muy detenidamente si esto es posible o no, además de otras muchas cuestiones interesantes relacionadas con este tema, por ejemplo las sospechosa compras de oro masivas que realizan los chinos desde hace tiempo.
| etiquetas: usa , bonos , china , carpatos
¿Qué se desharán de los bonos USA? Probablemente, pero lo harán de la forma que mas les beneficie (o menos les perjudique).
www.meneame.net/story/mayor-comprador-tesoro-fuera-ee-uu-vende-silenci
www.meneame.net/story/ministro-finanzas-japon-dice-tener-bonos-eeuu-ca