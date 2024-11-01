edición general
Un pueblo de Galicia ha salido a la calle por un problema peculiar: una plaga de moscas que nadie consigue frenar

Ni la masacre de Gaza, ni la subida de los sueldos, ni la mejora de la sanidad pública o la lucha contra la corrupción. Hace unos días los vecinos de Tomiño, una localidad del sur de Galicia, salieron a la calle para protestar por algo bien distinto y que no es habitual encontrarse en la España del siglo XXI: las plagas de moscas. Hartos de encontrarse con los molestos insectos hasta en la sopa (y no, no es una forma de hablar) unas 300 personas se concentraron en la villa para exigir a las instituciones que solucione un problema que llevan año

#1 omega7767
causas: humedad, uso de abono y destrucción del bosque autóctono con la consecuente erradicación de pájaros y otros depredadores de moscas
rob #2 rob
Esto viene de lejos.
youtu.be/D1ObapBUUbA
vvega #4 vvega
Pues pimentón, sal gorda y aceite. La única solución.
#3 Cincocuatrotres
Curioso en el pueblo al que voy antes con el ganado había muchas moscas, ahora no hay ganado y hay menos moscas, salen de las boñigas o del material en descomposición, curioso que no relacionen la plaga con nada en concreto, menudo coñazo de bicho!
