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La psilocibina da el paso más importante de su historia médica moderna. El compuesto de los “hongos mágicos” supera ensayos decisivos y se acerca a una posible aprobación contra la depresión
Dos estudios a gran escala muestran mejoras claras en pacientes con depresión resistente. Lo que durante años fue tabú empieza a entrar en el terreno de la medicina regulada.
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#1
cocolisto
Ya están tardando.
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#2
lawerka
Hay que esperar a más ensayos para dársela a los que piden la eutanasia por depresión o la evidencia y la regulación del medicamento están por encima del derecho a la vida?
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#3
Chinchorro
A ver si por fin nos quitamos el lastre de la mala prensa que USA se encargó de propagar con las drogas psicodélicas y se empiezan a aplicar en tratamientos ambulatorios. Décadas de retraso en investigaciones vitales para la salud mental de la población por culpa de los de siempre.
La psilocibina salva vidas.
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