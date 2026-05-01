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Proyecto Europeo de Paz 09/05/2026 a las 17:00

Proyecto Europeo de Paz 09/05/2026 a las 17:00

Si la UE y sus gobiernos nacionales quieren llevarnos a una guerra contra Rusia, ¡están traicionando todos los principios europeos fundamentales de paz, democracia, libertad y entendimiento internacional! ¡Por eso, nosotros, los ciudadanos de Europa, tomamos en nuestras manos el futuro de este maravilloso continente! Por la presente, lanzamos el Proyecto Europeo de Paz. El 9 de mayo de 2026, a las 17:00, proclamemos simultáneamente la PAZ en todos los países del continente europeo y en todas las lenguas europeas...

| etiquetas: europa , paz , proclamación
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2 comentarios
9 2 2 K 109 actualidad
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Me sumo al proyecto sin duda :hug:
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frankiegth #1 frankiegth *
Posiblemente la iniciativa y noticia más relevante del día, de la semana y del mes.
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