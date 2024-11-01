Hoy, 9 de mayo de 2026, más de 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que se cobró las vidas de 60 millones de personas, incluidos 27 millones de ciudadanos soviéticos, ¡nosotros,los ciudadanos de Europa, alzamos nuestra voz una vez más! Observamos con gran inquietud que, desde nuestra declaración del año pasado, la mayoría de los gobiernos europeos y laUE sigue negándose a buscar la vía diplomática con Rusia para poner fin a la guerra proxy de la OTAN en Ucrania.