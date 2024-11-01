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Los protocolos internos por acoso sexual dejan 13 guardias civiles y 27 policías nacionales expedientados

Los protocolos internos por acoso sexual dejan 13 guardias civiles y 27 policías nacionales expedientados

Grande-Marlaska insistió que el proceso 'se encuentra en curso y en fase preliminar'.

| etiquetas: protocolo , interior , acoso sexual , expedientes , policía , guardia civil
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4 comentarios
8 2 0 K 134 actualidad
Thornton #1 Thornton
¡Animalitos...! :troll:
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rogerius #3 rogerius
#1 Pocos me parecen.
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makinavaja #4 makinavaja
Castigados una semana sin merienda... como mucho... :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 13
#2 Jacusse
Muchos? Pocos?
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menéame