«Proteger al débil, al inocente y al indefenso»

Las palabras están vacías. Sólo el pueblo salva al pueblo. ¿Qué pueblo?, ¿quiénes son el pueblo?, ¿salvar?, ¿de qué?, ¿de lo extraño?, ¿del enemigo exterior?, ¿quién lo decide? El verbo salvar tiene un componente místico que evita todas esas preguntas. Es algo tan malo que va a acabar con nosotros. El nacimiento de una nación se abría con una cita del presidente Wilson que podría firmar Trump: «Los hombres blancos fueron provocados por un mero instinto de supervivencia». Es imposible no ver al Klan en las patrullas que buscan migrantes.

Torrezzno
Un ejemplo de solo el pueblo salva al pueblo lo hemos visto esta misma semana. Gracias a millones de correos enviados se ha parado chat control. ¿Nuestros políticos? Ni han respondido ni se han pronunciado. Como si no fuese con ellos. Al final ha sido la cooperación ciudadana la que ha puesto fin a las ínfulas de muchos, entre ellos nuestro ministro de interior.

Los políticos se deben al pueblo y no al revés. No está de mas recordárselo de vez en cuando.
