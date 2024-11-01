edición general
17 meneos
23 clics
Propalestinos atacan un hotel en Mallorca propiedad de un israelí

Propalestinos atacan un hotel en Mallorca propiedad de un israelí

Un grupo de activistas propalestinos vandalizó este domingo la piscina de un hotel de Palmanova, perteneciente a una cadena de propiedad israelí como es Leonardo del fondo Fattal, arrojando tinta roja a su piscina. La acción, que tiñó el agua con la intención de simular sangre, fue calificada como un acto de protesta en solidaridad con el pueblo palestino. Según un comunicado recogido por Última Hora, explicaron que su objetivo era visibilizar la denuncia contra lo que consideran un proyecto “de raíz colonial y al servicio de intereses...

| etiquetas: mallorca , israel , palestina , genocidio
14 3 0 K 186 politica
5 comentarios
14 3 0 K 186 politica
timeout #1 timeout
Bien, hay que recuperar España para los españoles. Al final está gente seran de Vox
1 K 23
#2 luckyy
#1 Qué bueno!!
0 K 6
Gry #4 Gry
#1 No me extrañaría, son muy fans de los Reyes Católicos.
0 K 14
#3 txepel
Me quedo con la duda de si eso de regalar vacaciones a soldados israelíes los paga un tercero como el gobierno israelí o corre a cuenta de la casa. Si es lo segundo poco me parece que les ensucien la piscina.
0 K 11
#5 nalacily
Claro que sí. Vamos a justificar delitos porque moralmente bla bla bla
0 K 6

menéame