Propalestinos atacan un hotel en Mallorca propiedad de un israelí

Un grupo de activistas propalestinos vandalizó este domingo la piscina de un hotel de Palmanova, perteneciente a una cadena de propiedad israelí como es Leonardo del fondo Fattal, arrojando tinta roja a su piscina. La acción, que tiñó el agua con la intención de simular sangre, fue calificada como un acto de protesta en solidaridad con el pueblo palestino. Según un comunicado recogido por Última Hora, explicaron que su objetivo era visibilizar la denuncia contra lo que consideran un proyecto “de raíz colonial y al servicio de intereses...
| etiquetas: mallorca , israel , palestina , genocidio