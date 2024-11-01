edición general
Los promotores de la ILP contra la tauromaquia acusan al PSOE de engañarles: "La traición es tremenda"

Los promotores de la ILP contra la tauromaquia acusan al PSOE de engañarles: "La traición es tremenda"

Las organizaciones explican que los socialistas les aseguraron que la toma en consideración estaba asegurada mientras en el partido admiten que, después de trasladar ese mensaje, "ha habido opiniones internas discrepantes" que llevaron a la abstención. Esteban –presidenta además de la organización Animalguardian– afirma que se sienten traicionados: “La semana pasada teníamos previsto hacer una acción en redes sociales con vistas al pleno y el PSOE nos contactó para decirnos que paráramos porque la toma en consideración estaba asegurada”.

elTieso #1 elTieso
No, es lo habitual en el PSOE, ese partido de centro derecha.
6
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Luego pretenderán que se les vote "para frenar a la ultraderecha", pero desilusionando a sus posibles electores una y otra vez, es cuestión de tiempo que una parte decida mandarlos a la mierda.
4
Mangione #5 Mangione *
#3 El trabajo del PSOE (derecha) en el turnismo de esta monarquía criminal es traicionar constantemente a la izquierda, hasta que esta se quede en casa y da paso a la ultraderecha. Luego llega la ultraderecha y lo jode todo hasta niveles absolutamente indecentes, hasta que la gente se harta y vota al PSOE (derecha), para que el PSOE traicione constantemente a la izquierda hasta que esta se quede en casa y de paso a la ultraderecha... y así hasta el infinito, mientras la monarquía esquilma impunemente al país sin oposición alguna.
2
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 Lo absurdo es que, teniendo la tauromaquia el apoyo de una minoría de la población, el PP no titubeó a la hora de declararlo bien de interés cultural, pero con el PSOE no se puede contar para cambiarlo. La derecha gobierna sin complejos, con el PSOE es más que complejo conseguir el más mínimo avance.
1
Urasandi #8 Urasandi
Ni una generación sin ser defraudada por el psoe.
0
#4 Suleiman
Han perdido una gran oportunidad.
0
rrubior #2 rrubior
No la he considerado duplicada porque habla de la versión de las organizaciones que llevaron la ILP y tiene pinta que el PSOE les dijo que no lo publicitasen en redes a sabiendas de que no la iban a apoyar precisamente para no generar ruido.
0

