Los promotores de la ILP contra la tauromaquia acusan al PSOE de engañarles: "La traición es tremenda"

Las organizaciones explican que los socialistas les aseguraron que la toma en consideración estaba asegurada mientras en el partido admiten que, después de trasladar ese mensaje, "ha habido opiniones internas discrepantes" que llevaron a la abstención. Esteban –presidenta además de la organización Animalguardian– afirma que se sienten traicionados: “La semana pasada teníamos previsto hacer una acción en redes sociales con vistas al pleno y el PSOE nos contactó para decirnos que paráramos porque la toma en consideración estaba asegurada”.
| etiquetas: tauromaquia , psoe , traición , ilp