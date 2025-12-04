edición general
El prólogo del último libro de Arturo González Campos está escrito por ChatGPT: "Me dijeron que no iba a aparecer en portada"

El guionista ha explicado cómo recibió la editorial la noticia

Ferran #1 Ferran
Y el libro también :troll:
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Arturo....se dice "Le pago con tarjeta" o "con tarjeta le pago".
#3 sliana
Si los chavales pueden usar chatgpt para estudiar, por qué no va a poder un adulto usarlo para ganar dinero? Porque en ambos casos no aporta nada?
