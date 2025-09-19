edición general
Prohibir la empatía

Prohibir la empatía

La antesala de la equidistancia es la autocensura. Lo sabemos nosotras y lo saben quienes están empeñándose en llenarlo todo de barro, aunque eso implique escupir sobre los derechos humanos. Cuando el miércoles el diario El País contó que en algunos centros educativos de la Comunidad de Madrid se estaban recibiendo llamadas por parte de la Consejería de Educación para prohibir acciones de sensibilización ante el genocidio de Gaza, la noticia corrió como la pólvora en redes.

Empezamos bien confundiendo solidaridad con empatía.
#1 bueno, hay cierta relación. Alguien sin empatía no va a ser solidario.
#2 Es que como dijo ese gran filósofo:

"Una cosa es ser solidario, y otra serlo a cambio de nada"

He dicho gran filósofo, como presidente del gobierno ya tal.
#3 yo no sé a qué esperan para publicar un libro recopilando todas las perlas de sabiduría de ese hombre del que usted me habla.

Ríete tú de Gracian, Nietzsche o schopenhauer.
#2 Eso no es necesariamente cierto, al margen de que existen varios tipos de empatía. La solidaridad puede emerger de una postura ética, de un anhelo de justicia, de un rasgo cultural. La empatía, en cambio, es transitoria y condicional.
#5 #6 no imagino a tu conciencia yendo en contra de tus sentimientos.

Todo tu corpus racional lo basas en tus sentimientos, y la tragedia es que estos no son volitivos.:-/
#7 Te das cuenta de que estás ejemplificando exactamente el caso que he descrito, verdad?
#2 Hay cierta relación, si, pero la empatía es una cuestión sentimental y la solidaridad es una cuestión de conciencia.
La empatía se siente, la solidaridad se ejerce.

En mi opinión, la elevacion de la empatía a valor moral más alto, a lo que asistimos desde hará una década, no es más que el fruto desesperado de una sociedad narcisista, imbuida hasta tal punto en la moral capitalista, que solo puede analizar lo bueno/malo desde el yo yo yo mi mi mi.
