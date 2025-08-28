edición general
Prohíben el atún en comedores escolares de Francia por el mercurio

Siete ciudades francesas, entre las que están París, Lyon, Lille, Grenoble, Montpellier y Rennes, han decidido prohibir el atún y los alimentos a base de este pescado en los menús de los comedores escolares por el supuesto riesgo para la salud de los niños y eso aunque se cumplan las reglas sanitarias. «Hemos decidido aplicar el principio de precaución», explica la ‘número dos’ del Ayuntamiento de Lille, Charlotte Brun

#1 pandasucks
Normal.
Aquí se recomienda no comer más de 6 al mes en adultos.
Skiner #2 Skiner *
Tampoco es nada nuevo se sabe que los grandes depredadores marinos contienen grandes cantidades de metales pesados incluido el mercurio.
Los metales pesados cuando los comes se van acumulando en tu cuerpo y no los puedes eliminar.
Son malos para la salud.
Poco a poco vas derivando de ser un humano a un termómetro antiguo :troll:
