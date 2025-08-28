Prohíben el atún en comedores escolares de Francia por el mercurio

Siete ciudades francesas, entre las que están París, Lyon, Lille, Grenoble, Montpellier y Rennes, han decidido prohibir el atún y los alimentos a base de este pescado en los menús de los comedores escolares por el supuesto riesgo para la salud de los niños y eso aunque se cumplan las reglas sanitarias. «Hemos decidido aplicar el principio de precaución», explica la ‘número dos’ del Ayuntamiento de Lille, Charlotte Brun