Prohíben el atún en comedores escolares de Francia por el mercurio

Siete ciudades francesas, entre las que están París, Lyon, Lille, Grenoble, Montpellier y Rennes, han decidido prohibir el atún y los alimentos a base de este pescado en los menús de los comedores escolares por el supuesto riesgo para la salud de los niños y eso aunque se cumplan las reglas sanitarias. «Hemos decidido aplicar el principio de precaución», explica la ‘número dos’ del Ayuntamiento de Lille, Charlotte Brun
| etiquetas: atún , mercurio , colegios , comedores escolares , menús , francia
Aquí se recomienda no comer más de 6 al mes en adultos.
Los metales pesados cuando los comes se van acumulando en tu cuerpo y no los puedes eliminar.
Son malos para la salud.
Poco a poco vas derivando de ser un humano a un termómetro antiguo