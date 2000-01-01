edición general
Se produjo un grave incidente nuclear en la base naval de Faslane (inglés)

El Ministerio de Defensa admitió que a principios de este año tuvo lugar un "GRAVE incidente nuclear" en la Base Naval HM Clyde. El incidente de 'Categoría A' ocurrió en Faslane entre el 1 de enero y el 22 de abril. El HMNB Clyde es el hogar de todos los submarinos de la Marina Real, incluida la clase Vanguard, que está armada con misiles Trident, y los buques cazadores-asesinos de la clase Astute, de propulsión nuclear.El Ministerio de Defensa no respondió a una solicitud de comentarios sobre la naturaleza del incidente de categoría A....

| etiquetas: incidente nuclear , base naval , faslane , misiles trident
#4 Pivorexico
Bueno que lo trasladen a el Peñón por si las moscas .
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Y nos enteramos ahora xD

Poco nos pasa
cocolisto #1 cocolisto
...Y los que no sabemos..
mishagen #5 mishagen
#1 exacto. No es la primera vez.
Heni #7 Heni
#1 Lo que sabemos es que hace más de 20 años que no longran un lanzamiento exitoso de misiles desde sus submarinos 'nucelares', es más, el último registrado oficialmente data del año 2000, después reportaron lanzamientos fallidos en 2016 y 2024, lo van a intentar en 2027
karlos_ #3 karlos_
Limpia y segura
#6 Leon_Bocanegra
Seguro que fue cosa del Tireless.
