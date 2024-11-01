Prisión para 14 vecinos de la Costa de Granada que introducían inmigrantes de forma clandestina

La Audiencia de Granada ha condenado a prisión a 14 miembros de una red que introdujo, entre 2019 y 2020, a numerosos inmigrantes de origen marroquí en España de forma clandestina. Los 'simpapeles' lograban pasar la frontera mostrando permisos de residencia legales vendidos por otros compatriotas con los que guardaban cierto parecido físico, a cambio del pago de importantes cantidades de dinero, que oscilaban desde los 14.000 a los 20.000 euros.
| etiquetas: granada , pasaportes , marruecos , inmigrantes