Los principales países por PIB del mundo están envejeciendo su población

Entre las 15 mayores economías del planeta, ni siquiera India llega a ese coeficiente del 2,1. Queda en el 1,98, por lo que no hay reemplazo generacional. Le sigue México con un índice de 1,91. En el otro extremo se sitúan Corea del Sur y China, con el 1,0 y 0,75, respectivamente. Por encima de estos dos países se sitúan, con tasas muy similares, Italia, con 1,21, Japón, con 1,20, y España, con 1,10. Por lo que los 15 principales PIB del mundo están envejeciendo su población.