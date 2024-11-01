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Los primeros días de la regularización: "Los voluntarios pagan las fotocopias y traen el escáner de casa"
Entidades sociales y ayuntamientos relatan que están desbordados a la hora de tramitar el informe de vulnerabilidad
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:
regularización
,
inmigración
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#2
Io76
Me parece muy bien que todo el mundo colabore en regularizar a estas personas, en este país hacen falta trabajadores y sobran rentistas y cara duras.
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#1
YeahYa
Digo yo que podrían haber hecho un plan para ordenar la regularización. Están hasta los Ayuntamientos del mismo PSC desbordados.
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#3
soberao
#1
Dar "citas previas", 10 al día, que luego sales a tomar el desayuno y la cola da la vuelta a la manzana.
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#4
fofito
#1
y lo hay... concretamente regularizarse lo más rápido que se pueda antes de las elecciones,no sea que ganen los más y muy españoles y se cierre el chiringuito
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#5
vicvic
*
"Las voluntarias hacen turnos, pagan de su bolsillo "los 800 euros en fotocopias", o han traído un escáner o fotocopiadora de su casa."
Sarna con gusto no pica, si le hacen el trabajo sucio al gobierno que luego no vengan llorando.
Cuando pagues tus impuestos escrupulosamente y seas un buen ciudadano recuerda que tipo de actuaciones premia este gobierno: en vez de expulsar a quien ha entrado ilegalmente, les premia..
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Sarna con gusto no pica, si le hacen el trabajo sucio al gobierno que luego no vengan llorando.
Cuando pagues tus impuestos escrupulosamente y seas un buen ciudadano recuerda que tipo de actuaciones premia este gobierno: en vez de expulsar a quien ha entrado ilegalmente, les premia..