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Los primeros días de la regularización: "Los voluntarios pagan las fotocopias y traen el escáner de casa"

Los primeros días de la regularización: "Los voluntarios pagan las fotocopias y traen el escáner de casa"

Entidades sociales y ayuntamientos relatan que están desbordados a la hora de tramitar el informe de vulnerabilidad

| etiquetas: regularización , inmigración
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5 comentarios
2 1 0 K 33 actualidad
Io76 #2 Io76
Me parece muy bien que todo el mundo colabore en regularizar a estas personas, en este país hacen falta trabajadores y sobran rentistas y cara duras.
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YeahYa #1 YeahYa
Digo yo que podrían haber hecho un plan para ordenar la regularización. Están hasta los Ayuntamientos del mismo PSC desbordados.
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#3 soberao
#1 Dar "citas previas", 10 al día, que luego sales a tomar el desayuno y la cola da la vuelta a la manzana.
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fofito #4 fofito
#1 y lo hay... concretamente regularizarse lo más rápido que se pueda antes de las elecciones,no sea que ganen los más y muy españoles y se cierre el chiringuito
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vicvic #5 vicvic *
"Las voluntarias hacen turnos, pagan de su bolsillo "los 800 euros en fotocopias", o han traído un escáner o fotocopiadora de su casa."

Sarna con gusto no pica, si le hacen el trabajo sucio al gobierno que luego no vengan llorando.

Cuando pagues tus impuestos escrupulosamente y seas un buen ciudadano recuerda que tipo de actuaciones premia este gobierno: en vez de expulsar a quien ha entrado ilegalmente, les premia..
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menéame