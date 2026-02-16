edición general
Primeros desalojos por la crecida del Ebro en Zaragoza: "Hemos dejado todo en alto y ahora solo podemos esperar"

Los vecinos de Torre Urzáiz, en Zaragoza, han tenido que abandonar sus viviendas por prevención. Relacionada: La Confederación Hidrográfica del Duero alerta del riesgo de desbordamiento del Duero en Soria, Burgos, Valladolid y Zamora www.meneame.net/m/actualidad/confederacion-hidrografica-duero-alerta-r

Dos de los principales ríos del país a punto de desbordarse y la verdad no veo mucha alarma, termino de ver el telediario y nada.

No espantemos el consumo por favor, mantengan la calma, desarrollen branquias
Muchos no creen en los peligros de la rI.A.
#11 los soviéticos lo sabían tan bien que casi hicieron desaparecer el mar de Aral

De hecho, es una lección que todo el planeta debería tener presente: jugar a cultivar cosas donde no hay agua y sacarla de donde no se debe, provoca problemas realmente jodidos

También es un recordatorio de lo que pasa cuando la ciencia y la ingeniería son reemplazadas por el culto al líder y la ideología

China aprendió por las bravas que no tener en cuenta la realidad lleva a otros problemas realmente jodidos, como cuando alguien tuvo la idea de bombero de exterminar a los gorriones. Desde entonces son más cuidadosos, y con el tiempo aprendieron a dejar la ideología en el cajón cuando el criterio que debe prevalecer es el de la ingeniería
En Murcia no está cayendo ni gota.
Estaría de puta madre poder hacer como los Romanos, y canalizar para que fluya el agua desde donde hay excedentes hacia donde hay escasez... oh, pero qué tonto soy, ¡eso no que es de fachas genocidas!
#2 es de tontos, más bien

No hay ningún excedente de agua. Lo que hay es que adaptarse a las circunstancias de cada territorio

Si pretendemos poner regadío y campos de golf donde no hay agua, y aumentamos la población como si fuese infinita...

Después pasa lo que pasa

Porque en los años en que las cuencas "donantes" lo pasan mal, se les va a seguir quitando agua para regar esos territorios donde nunca la hubo

Y ahí está la cuenca alta del Tajo para demostrarlo
#4 #7 #8 Estoy de acuerdo con lo que comentáis. No son excluyentes.

Agua para uso primario y básico. Punto.
Y trasvases entre pantanos solo cuando haya excedencia.

Se puede plantear un plan hidrográfico que no sea una puta mierda injusta. Lo que pasa es que, como queda demostrado, a la que propones algo ya se presupone que es para regar los resorts y campos de golf de los ricos porque... patatas.
#9 porque patatas no, porque es lo que ha pasado siempre

Se han aumentado los usos turísticos, y se han aumentado las hectáreas de regadío.

Y como consecuencia, también ha aumentado la población

Y en caso de sequía, le van a decir a los agricultores de la cuenca donante que darle agua a los de la cuenca receptora es prioritario sobre sus cultivos porque blabla.

Alguien planteó subir la reserva mínima en la cuenca alta del Tajo y en Murcia se pusieron hechos unos basiliscos. Resulta que…   » ver todo el comentario
#10 Lo que comentas es justo lo que surge del cortoplacismo que merma los cerebros de los políticos de este país.

Yo, como comunista convencido, creo que una economía planificada a largo plazo, como la de la URSS o la de China, pero mejoradas y eliminando lo que no funcionó en estas, es fundamental para que nuestro país pueda seguir viviendo a largo, a larguísimo plazo.

Y una buena economía planificada requiere de un plan hídrico en condiciones. Los chinos lo saben. Los antiguos soviéticos lo…   » ver todo el comentario
#2 Claro luego cuando la cuenca de ese río esté a mínimos la otra mitad del año como es lo normal, los regadíos de aguacates que hacemos con ellos? ;)

Lo que hace falta es controlar riadas puntuales que pasan en el deshielo o lluvias abundantes como es el caso.
#2 pues que en Murcia se adapten al agua disponible allí.
Eh, pero el cambio climático es mentira.
A ver si se pasa cierto menéante ilustre con 20 de karma que me llamo mentiroso al pronosticar que el Ebro se iba a desbordar en las próximas semanas , como siempre por una falta de infraestructura y zonas inundables controladas que se llevan pidiendo décadas :popcorn: :popcorn:
