Primeros desalojos por la crecida del Ebro en Zaragoza: "Hemos dejado todo en alto y ahora solo podemos esperar"  

Los vecinos de Torre Urzáiz, en Zaragoza, han tenido que abandonar sus viviendas por prevención. Relacionada
: La Confederación Hidrográfica del Duero alerta del riesgo de desbordamiento del Duero en Soria, Burgos, Valladolid y Zamora www.meneame.net/m/actualidad/confederacion-hidrografica-duero-alerta-r
No espantemos el consumo por favor, mantengan la calma, desarrollen branquias
De hecho, es una lección que todo el planeta debería tener presente: jugar a cultivar cosas donde no hay agua y sacarla de donde no se debe, provoca problemas realmente jodidos
También es un recordatorio de lo que pasa cuando la ciencia y la ingeniería son reemplazadas por el culto al líder y la ideología
China aprendió por las bravas que no tener en cuenta la realidad lleva a otros problemas realmente jodidos, como cuando alguien tuvo la idea de bombero de exterminar a los gorriones. Desde entonces son más cuidadosos, y con el tiempo aprendieron a dejar la ideología en el cajón cuando el criterio que debe prevalecer es el de la ingeniería
Estaría de puta madre poder hacer como los Romanos, y canalizar para que fluya el agua desde donde hay excedentes hacia donde hay escasez... oh, pero qué tonto soy, ¡eso no que es de fachas genocidas!
No hay ningún excedente de agua. Lo que hay es que adaptarse a las circunstancias de cada territorio
Si pretendemos poner regadío y campos de golf donde no hay agua, y aumentamos la población como si fuese infinita...
Después pasa lo que pasa
Porque en los años en que las cuencas "donantes" lo pasan mal, se les va a seguir quitando agua para regar esos territorios donde nunca la hubo
Y ahí está la cuenca alta del Tajo para demostrarlo
Agua para uso primario y básico. Punto.
Y trasvases entre pantanos solo cuando haya excedencia.
Se puede plantear un plan hidrográfico que no sea una puta mierda injusta. Lo que pasa es que, como queda demostrado, a la que propones algo ya se presupone que es para regar los resorts y campos de golf de los ricos porque... patatas.
Se han aumentado los usos turísticos, y se han aumentado las hectáreas de regadío.
Y como consecuencia, también ha aumentado la población
Y en caso de sequía, le van a decir a los agricultores de la cuenca donante que darle agua a los de la cuenca receptora es prioritario sobre sus cultivos porque blabla.
Alguien planteó subir la reserva mínima en la cuenca alta del Tajo y en Murcia se pusieron hechos unos basiliscos. Resulta que… » ver todo el comentario
Yo, como comunista convencido, creo que una economía planificada a largo plazo, como la de la URSS o la de China, pero mejoradas y eliminando lo que no funcionó en estas, es fundamental para que nuestro país pueda seguir viviendo a largo, a larguísimo plazo.
Y una buena economía planificada requiere de un plan hídrico en condiciones. Los chinos lo saben. Los antiguos soviéticos lo… » ver todo el comentario
Lo que hace falta es controlar riadas puntuales que pasan en el deshielo o lluvias abundantes como es el caso.