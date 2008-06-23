Las primeras horas del temporal dejan 40 litros en Valencia

Las previsiones meteorológicas se han cumplido y el temporal de fuerte lluvia ya deja los primeros chubascos en la Comunidad Valenciana. Este jueves, coincidiendo con la festividad del Nueve de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja al litoral de las provincias de València y Alicante por precipitaciones que pueden dejar acumulados entre 100 y 120 l/m² en doce horas. Estas previsiones han obligado a cancelar gran parte de la programación con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. [Val]