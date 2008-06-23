edición general
4 meneos
23 clics

Las primeras horas del temporal dejan 40 litros en Valencia

Las previsiones meteorológicas se han cumplido y el temporal de fuerte lluvia ya deja los primeros chubascos en la Comunidad Valenciana. Este jueves, coincidiendo con la festividad del Nueve de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja al litoral de las provincias de València y Alicante por precipitaciones que pueden dejar acumulados entre 100 y 120 l/m² en doce horas. Estas previsiones han obligado a cancelar gran parte de la programación con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. [Val]

| etiquetas: dana , alice , valencia
3 1 1 K 42 actualidad
9 comentarios
3 1 1 K 42 actualidad
emmett_brown #4 emmett_brown *
#0 #_1 Dilo todo: 400 litros acumulados en 50 horas, 8 litros/h, en La Safor y mar adentro.
1 K 31
Ripio #8 Ripio
#4 ¿Tu crees que este es capaz de decir las cosas tal como son?
xD xD xD
0 K 20
#9 MPR
#4 Dicho así parece muy poco, pero eso es la media, la lluvia no tiene por qué ser homogénea, puede haber horas en las que llueva mucho más de 8l/h y horas en las que llueva poco o nada
0 K 7
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
El modelo Arome da 400 litros para hoy y mañana en algunos puntos.  media
0 K 18
Ripio #5 Ripio
#1 En MnM no se aceptan "marcadores"
blog.meneame.net/2008/06/23/el-problema-al-final-de-los-partidos-discu

"Se permitirá el envío de «marcadores» siempre y cuando se haga al final del evento y el enlace sea correcto y con datos actualizados".

Esto puede durar días, así que tu envío es absolutamente irrelevante, en tanto que la cantidad de agua va a ir variando cada X horas.

cc @eirene @eunomia
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#5 Hay un temporal donde cientos de personas fallecieron y tu lo llamas marcador; los genocidas israelíes everywhere pagando para silenciar los problemas climáticos
1 K 29
Ripio #7 Ripio
#6 ¿Me estás llamando sionista a sueldo?



cc @eirene @eunomia
0 K 20
#2 Garminger2.0
40 litros caben en una garrafa, no parece que sea para tanto :troll:
0 K 7
cosmonauta #3 cosmonauta
#2 Si los aprietas bien..
0 K 15

menéame