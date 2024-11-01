·
3
meneos
52
clics
Por primera vez, se vincula la extinción del Homo floresiensis con una sequía prehistórica que duró 15.000 años: investigadores reconstruyen el colapso ecológico que acabó con los “hobbits” de Flores
Una sequía milenaria transformó la isla de Flores y empujó a los últimos “hobbits” humanos a un destino irreversible.
etiquetas
:
homo floresiensis
,
homo
,
extincion
,
evolucion
,
ciencia
actualidad
5 comentarios
#4
kaos_subversivo
#3
una sequia es un suceso meteorologico, no climatico.
15000 años no es meteorologia
1
K
22
#5
MoñecoTeDrapo
#4
Pues es cierto, una "sequía" de 15 000 años es demasiado para llamarlo sequía. Incluso "largo periodo seco" sería más apropiado.
0
K
11
#2
kaos_subversivo
Sequía milenaria como eufemismo de cambio climatico?
0
K
11
#3
MoñecoTeDrapo
*
#2
una sequía es algo concreto y el cambio climático es algo más genérico. Además, sería más un disfemismo en cualquier caso, porque "sequía milenaria" no es un término más amable que "cambio climático", sino lo contrario.
0
K
11
#1
DatosOMientes
Que no hubieran contaminado tanto.
0
K
10
5
5
comentarios)
15000 años no es meteorologia