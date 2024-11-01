edición general
Por primera vez en la Historia se ha visto en Canadá un petirrojo europeo [ITA]

Se ha confirmado de forma oficial el avistamiento de un petirrojo europeo en Montreal (Canadá). ¿Cómo habrá hecho el pequeño paseriforme muscicapídeo para atravesar en Oceano Atlántico y en pleno invierno? El avistaje del Erithacus rubecula tuvo lugar en las primeras semanas del año 2026. El hallazgo lo realizó la canadiense Sabrina Jacob cuando estaba tirando la basura. Fue en ese momento cuando escuchó un piar ignoto y comprobó cómo emergía de entre las ramas una bola plumífera de vientre anaranjado. La teoría es que hizo viaje en autostop.

Solinvictus #5 Solinvictus
Y yo un pelirrojo en mi pueblo.

PD. Alguien tenía que decirlo
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Qué animalito más bello.
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#4 Bien bien, pero, ¿en qué afecta esto al petirrojo en cuestión?
Febrero2034 #3 Febrero2034
Canadienses, esos animales no tienen alma y hay q tocarse un botón si lo veis.
#1 ernovation
¿Cómo habrá hecho el pequeño paseriforme muscicapídeo para atravesar en Oceano Atlántico y en pleno invierno?

Pues volando. Entiéndase en avión.
Fumanchu #2 Fumanchu *
Creo que como con los humanos hay animales que tienen una necesidad de llegar más lejos y explorar, los más intrépidos llegan muy lejos y nadie sabe como lo hizo pero lo hizo.

Edit #1 puede que tengas razón.
