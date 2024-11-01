Por primera vez en la Historia se ha visto en Canadá un petirrojo europeo [ITA]

Se ha confirmado de forma oficial el avistamiento de un petirrojo europeo en Montreal (Canadá). ¿Cómo habrá hecho el pequeño paseriforme muscicapídeo para atravesar en Oceano Atlántico y en pleno invierno? El avistaje del Erithacus rubecula tuvo lugar en las primeras semanas del año 2026. El hallazgo lo realizó la canadiense Sabrina Jacob cuando estaba tirando la basura. Fue en ese momento cuando escuchó un piar ignoto y comprobó cómo emergía de entre las ramas una bola plumífera de vientre anaranjado. La teoría es que hizo viaje en autostop.