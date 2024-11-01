·
14

17
clics
Por primera vez descubren tres agujeros negros supermasivos en trayectoria de colisión
En estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters, describe un evento cósmico extremo que ocurrió a unos 1 200 millones de años luz de la Tierra.
astronomia
5 comentarios
#1
alcama
Eso explica el apagón de 2025
0
K
5
#2
obmultimedia
El problema de los 3 holes.
5
K
68
#5
Imag0
#2
Eso nunca es un problema en sí mismo.
0
K
14
#3
ctrlaltsupr1
!La baliza, que alguno ponga la baliza!!!
0
K
6
#4
Leon_Bocanegra
Masivo,bro!
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
