Por primera vez en 40 años, las profundas y frías aguas oceánicas de Panamá no logran emerger (ENG)

El fenómeno natural de surgencia, que ocurre anualmente en el Golfo de Panamá, se detuvo por primera vez en 2025. Un estudio dirigido por científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) indica que el debilitamiento de los vientos alisios fue la causa de este evento. La surgencia es un proceso que permite que aguas frías y ricas en nutrientes de las profundidades del océano suban a la superficie. Esta dinámica favorece la pesca altamente productiva y ayuda a proteger los arrecifes de coral del estrés térmico.