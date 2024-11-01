Primera manifestación en Zaragoza contra los centros de datos

"Se nos intenta convencer de las virtudes de estos proyectos, haciéndolos prioritarios y poniéndoles una alfombra roja. Pero vemos que los impactos negativos sobrepasan con creces las teóricas virtudes: los consumos energéticos son altísimos, los consumos de agua son inciertos, en todo caso son también muy altos, y los empleos generados son pocos y de mala calidad. El aumento de los proyectos de este tipo en los últimos meses ha sido exagerado, y de la mano de la DGA van a convertir a Aragón en una zona de sacrificio”
| etiquetas: centros de datos , inteligencia artificial , agua , energía
El tema del consumo hídrico, ¿Como se entiende? Es decir, supongo que entrará el agua del río, pasará por las tuberías para enfriar los equipos y luego volverá al río, y salvo la evaporación que pueda surgir del proceso, ¿Donde se pierde el agua? Aquí uno que no tiene ni pajolera idea del tema.