Primera manifestación en Zaragoza contra los centros de datos

"Se nos intenta convencer de las virtudes de estos proyectos, haciéndolos prioritarios y poniéndoles una alfombra roja. Pero vemos que los impactos negativos sobrepasan con creces las teóricas virtudes: los consumos energéticos son altísimos, los consumos de agua son inciertos, en todo caso son también muy altos, y los empleos generados son pocos y de mala calidad. El aumento de los proyectos de este tipo en los últimos meses ha sido exagerado, y de la mano de la DGA van a convertir a Aragón en una zona de sacrificio”

5 comentarios
#1 soberao
Vendiendo la tierra y los recursos energéticos e hídricos al mejor postor, luego se quejan de la España vaciada, como si no fuera algo intencional para desalojar zonas y vender sus recursos sin oposición vecinal.
correcorrecorre #4 correcorrecorre
Una pregunta:
El tema del consumo hídrico, ¿Como se entiende? Es decir, supongo que entrará el agua del río, pasará por las tuberías para enfriar los equipos y luego volverá al río, y salvo la evaporación que pueda surgir del proceso, ¿Donde se pierde el agua? Aquí uno que no tiene ni pajolera idea del tema.
#5 flixter
#3 de hecho, eso ocurre en el momento en que usas cualquier algoritmo de IA :troll:
#2 flixter
Estos no comprenden que su sacrificio es necesario para que yo pueda seguir produciendo mierda, que se les tiene que explicar todo...
#3 Lusco2
#2 No te olvides de consumir la de los demás, se solidario y comparte heces
