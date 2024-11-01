edición general
El primer vuelo estratosférico de largo alcance de Europa se realiza en Fuerteventura

ENAIRE y AESA, han conseguido hacer con éxito el primer vuelo estratosférico de gran altitud y largo alcance de una plataforma HAPS (High Altitude Platform System) En concreto, la operación se ha realizado durante el mes de diciembre de 2025 en el estratopuerto del Parque Tecnológico de Fuerteventura, que se encuentra en el espacio aéreo de Canarias, gestionado por el Centro de Control de ENAIRE en el archipiélago, según ha informado el gestor de navegación aérea en nota de prensa.

#1 mam23
como diría Matias : "ese pájaro ha volado muy alto".
