El primer turismo de masas de la historia (PutoMikel)  

Es una palabra que oímos cada verano y cada vez más: como si quejarte de los guiris que vienen a vomitar por las calles, masificar las playas o comprar pisos para ponerlos en Airbnb en medio de una crisis de vivienda fuera algo irracional, igual llamarlo "fobia" no es lo más adecado, pero odiar a los guiris no es algo nuevo, desde que ha habido turismo ha habido problemas, sobre todo cuando se ha masificado