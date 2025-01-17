El primer ministro de Nepal dimite en medio de las violentas protestas de la generación Z

El primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, ha dimitido de su cargo, informaron este martes medios locales. Su marcha se produjo tras el segundo día de manifestaciones masivas lideradas por jóvenes de la Generación Z, que estallaron tras el bloqueo de redes sociales. En el primer día de intensas protestas, al menos 19 personas murieron y alrededor de 500 resultaron herida en enfrentamientos con la Policía en los alrededores del Parlamento Federal y otros lugares de Katmandú.