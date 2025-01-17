edición general
11 meneos
20 clics
El primer ministro de Nepal dimite en medio de las violentas protestas de la generación Z

El primer ministro de Nepal dimite en medio de las violentas protestas de la generación Z

El primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, ha dimitido de su cargo, informaron este martes medios locales. Su marcha se produjo tras el segundo día de manifestaciones masivas lideradas por jóvenes de la Generación Z, que estallaron tras el bloqueo de redes sociales. En el primer día de intensas protestas, al menos 19 personas murieron y alrededor de 500 resultaron herida en enfrentamientos con la Policía en los alrededores del Parlamento Federal y otros lugares de Katmandú.

| etiquetas: primer ministro , nepal , dimisión , generacion z , protestas
9 2 0 K 143 actualidad
7 comentarios
9 2 0 K 143 actualidad
Ze7eN #3 Ze7eN *
Hombre, el bloqueo de las redes sociales no afecta únicamente a la Generación Z, es un atentado contra la libertad de información (aunque aquí en Menéame algunos no consideren a las redes sociales como información :troll:) y también puede afectar mucho al ámbito empresarial.
1 K 29
carakola #7 carakola *
#6 Y en los USA: www.nytimes.com/es/2025/01/17/espanol/estados-unidos/corte-suprema-tik Cualquier país que no sea un vasallo de otro debería velar por la neutralidad de las redes. Relacionada: www.meneame.net/story/ejercito-estadounidense-nombra-tenientes-coronel
1 K 25
capitan__nemo #4 capitan__nemo
En rusia hacen lo mismo que en nepal con las redes.
0 K 20
millanin #6 millanin
#4 y en Turquía.
0 K 7
Format_C #2 Format_C
No se puede quitar ni el pan ni el circo, porque le dejas tiempo a la gente para pensar
1 K 14
#5 To_lo_loco
Una vez has adecuado el organismo a la droga. Desengancharse de ella no va a ser pacífica ni voluntaria. Y una pantalla es muy adictiva.
0 K 7

menéame