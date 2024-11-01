edición general
12 meneos
54 clics
El primer ministro albanés se ríe junto a Macron del error de Trump al confundir Armenia con Albania

El primer ministro albanés se ríe junto a Macron del error de Trump al confundir Armenia con Albania  

El primer ministro albanés, Edi Rama, ha bromeado este jueves sobre el error que cometió hace algunas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al confundir Albania con Armenia. "Nos debes una disculpa. Porque no nos ha felicitado por el acuerdo que forjó el presidente Trump. Se esforzó mucho", aseguró Rama al presidente francés, Emmanuel Macron, en presencia del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, durante una charla informal en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) celebrada este jueves en Copenhague.

| etiquetas: albania , armenia , aberbajan , macron , trump
10 2 0 K 109 actualidad
6 comentarios
10 2 0 K 109 actualidad
#1 Grahml *
Y porque no estaba el de Aberbayán por ahí cerca.

www.meneame.net/story/trump-inventa-guerras-declararlas-terminadas-con
4 K 65
TripleXXX #5 TripleXXX
#1 Si, listillo pero ¿A qué no sabes cual es la capital de África?
¡Chúpate esa! :troll:
0 K 8
#4 Slagathor *
Lo he oído decir, haciendo siempre referencia al mismo conflicto y en un margen de unos pocos dias:
- Aberbayán y Albania.
- Azerbayán y Albania.
- Armenia y Camboya.
- Azerbayán y Armenia ✓
2 K 46
#2 El_Almondigas
Cuidado no las confunda con Almería o... Alconaba
2 K 35
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Que se hable de ti, aunque sea mal.
0 K 20
anonimo115 #3 anonimo115
Luego Trump se acuerda de que han firmado el 5% en defensa y se ríe el
0 K 12

menéame