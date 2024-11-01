El primer ministro albanés se ríe junto a Macron del error de Trump al confundir Armenia con Albania  

El primer ministro albanés, Edi Rama, ha bromeado este jueves sobre el error que cometió hace algunas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al confundir Albania con Armenia. "Nos debes una disculpa. Porque no nos ha felicitado por el acuerdo que forjó el presidente Trump. Se esforzó mucho", aseguró Rama al presidente francés, Emmanuel Macron, en presencia del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, durante una charla informal en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) celebrada este jueves en Copenhague.