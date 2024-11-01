edición general
El primer disco duro del mundo es de 1956: 3,75 MB y 1 tonelada

Hace 69 años IBM presentó el primer disco duro del mundo, uno denominado RAMAC 350 que pesaba más de una tonelada, tenía nada menos que 50 platos magnéticos de un tamaño de 24 pulgadas cada uno y giraban a 1.200 RPM.

MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Están confundiendo el nombre de la computadora (IBM RAMAC 305) con el nombre del disco duro que incluía (IBM 350)

es.m.wikipedia.org/wiki/IBM_305_RAMAC

es.m.wikipedia.org/wiki/IBM_350
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 bueno, es una cuestión de semántica. El disco duro era parte de la máquina, no se vendía por separado

El IBM 350 era parte del IBM 305 RAMAC, la computadora que introdujo al mundo la tecnología de almacenamiento en discos, el 4 de septiembre de 1956. RAMAC "Random Access Method of Accounting and Control". Su diseño fue motivado por la necesidad de sustituir las tarjetas perforadas usadas por la mayoría de los negocios de la época
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#6 claro que es una cuestión de semántica. La semántica tiene que ver con el significado de la palabras y el nombre que se le da a las cosas y es precisamente en lo que digo que han patinado.
Torrezzno #8 Torrezzno
#7 En el terreno pragmático y semántico (el de su uso real en el mercado y en la práctica de IBM), esa distinción no operaba: nadie podía comprar un “IBM 350” sin comprar el RAMAC. Por tanto, la separación es una reconstrucción ex post, más que una diferencia práctica en su momento.
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
#8 Pero siguen siendo cosas distintas con distinto nombre, el disco duro era IBM 350 y RAMAC 305 era una computadora completa, nombres que no se pusieron a posteriori.
Aokromes #2 Aokromes
#0 busca RAMAC xD
skaworld #3 skaworld
Lo flipante del tema, es saber que a dia de hoy, hay vibradores con memoria para tus funciones favoritas, con lo que puedes meterte por el culo lo que antes era un armario de mas de una tonelada.  media
pitercio #4 pitercio
Cuando los discos eran duros de verdad.
Jaime131 #1 Jaime131
Un auténtico disco duro portátil.
