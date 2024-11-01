El primer disco duro del mundo es de 1956: 3,75 MB y 1 tonelada

Hace 69 años IBM presentó el primer disco duro del mundo, uno denominado RAMAC 350 que pesaba más de una tonelada, tenía nada menos que 50 platos magnéticos de un tamaño de 24 pulgadas cada uno y giraban a 1.200 RPM.
| etiquetas: primer , disco duro , ibm , 1956
El IBM 350 era parte del IBM 305 RAMAC, la computadora que introdujo al mundo la tecnología de almacenamiento en discos, el 4 de septiembre de 1956. RAMAC "Random Access Method of Accounting and Control". Su diseño fue motivado por la necesidad de sustituir las tarjetas perforadas usadas por la mayoría de los negocios de la época