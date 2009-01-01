edición general
La prima de riesgo de España toca mínimos de 2009 mientras los bonos esquivan la incertidumbre geopolítica

El mercado de deuda europea se mueve en la misma dirección, pero no a la misma velocidad. Esto genera diferencias entre los bonos soberanos de los diferentes países de Europa y que sitúan a los títulos españoles en una posición de menor aversión al riesgo en comparación a la deuda alemana; la que se presupone la más segura de la eurozona. Con la actual evolución de las rentabilidades de los bonos a diez años, la prima de riesgo española se sitúa en los 55 puntos básicos, en el nivel más bajo desde enero de 2021. Y puntualmente llegó a alcanzar

A la espera de los que digan que esto es malísimo para la economía del país :troll:
#1 Esto dejas a Montoro diez segundos y te lo multiplica por 100
#2 .. Yep, tambíen lo leí un sinsentido de articulo producto de las drogas,

España ofreció por debajo de la inflación en las ultima subastas a 3 y 5 años, para el inversor medio es un pais muuy seguro y tenemos la financiación asegurada.

#1 Se pueden ver humos incluso en los mejores momentos... Si la bolsa-economía esta tan bien ¿Porque hay inversores que ponen el dinero bajo un colchón en vez de invertirlo en algo productivo?
#1 la prima de riesgo es sociocomunista, todo el mundo lo sabe... Y las agencias de rating están controladas por perro Sanxe y el coletas y los judeomasones, huy espera que son solo los masones.
#2 DatosOMientes
Pero si ayer nos mandaban noticias aquí sobre que por el clima y los incendios los bonos se dispararon...
#2 No se habían dando cuenta que ya estaba Pedro Sánchez operativo
No deberías llamar "noticia" a cualquier cosa que leas. Eso que leíste ayer fue un artículo escrito por el prestigioso analista económico @NPCmasacrado


medium.com/@spainonymous/el-precio-de-la-deuda-en-españa-se-dispara-a
