La prima de riesgo de España toca mínimos de 2009 mientras los bonos esquivan la incertidumbre geopolítica

El mercado de deuda europea se mueve en la misma dirección, pero no a la misma velocidad. Esto genera diferencias entre los bonos soberanos de los diferentes países de Europa y que sitúan a los títulos españoles en una posición de menor aversión al riesgo en comparación a la deuda alemana; la que se presupone la más segura de la eurozona. Con la actual evolución de las rentabilidades de los bonos a diez años, la prima de riesgo española se sitúa en los 55 puntos básicos, en el nivel más bajo desde enero de 2021. Y puntualmente llegó a alcanzar