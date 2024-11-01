Previsiones de Goldman Sachs para las mayores economías del mundo en 2026 [EN]

Goldman Sachs Research prevé que la economía de la zona euro crezca un 1,3 % este año, al mismo ritmo que el año pasado y en línea con las estimaciones consensuadas. Se prevé que el aumento del gasto fiscal en Alemania impulse el crecimiento del PIB de la mayor economía de la región en medio punto porcentual en 2026. Por su parte, se espera que España sea la economía más dinámica de Europa, con un crecimiento estimado del 2,4 % este año, gracias a la expansión de sus servicios profesionales.