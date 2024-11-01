edición general
Los presidentes de las diputaciones de Cuenca y Teruel retoman la reivindicación de la autovía A-40

Los presidentes de las diputaciones de Cuenca y Teruel retoman la reivindicación de la autovía A-40

El líder provincial turolense insiste en que "es uno de los mimbres" necesarios para revertir el problema de la despoblación en su territorio

#1 DonaldBlake
Lo de la A-40 terminando en Cuenca me ha parecido siempre ridículo.
Froku #2 Froku
#1 Si es que lo que tenía que pasar por Cuenca ciudad tenía que haber sido la A-3, pero Borrell por unos motivos y Bono por otros se la acabaron llevando más al Sur... y en estas estamos treinta y pico años después...
#3 DonaldBlake
#2 A ver, lo de la A3 por Albacete a mí me parece lógico; tiene cuatro veces la población de Cuenca y su ampliación hasta el Levante no implicaba atravesar sierra alguna.
