Los presidentes de las diputaciones de Cuenca y Teruel retoman la reivindicación de la autovía A-40
El líder provincial turolense insiste en que "es uno de los mimbres" necesarios para revertir el problema de la despoblación en su territorio
cuenca
teruel
autovía
a-40
infraestructura
autovía cuenca-teruel
actualidad
#1
DonaldBlake
Lo de la A-40 terminando en Cuenca me ha parecido siempre ridículo.
0
K
8
#2
Froku
#1
Si es que lo que tenía que pasar por Cuenca ciudad tenía que haber sido la A-3, pero Borrell por unos motivos y Bono por otros se la acabaron llevando más al Sur... y en estas estamos treinta y pico años después...
0
K
9
#3
DonaldBlake
#2
A ver, lo de la A3 por Albacete a mí me parece lógico; tiene cuatro veces la población de Cuenca y su ampliación hasta el Levante no implicaba atravesar sierra alguna.
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
