El «presidente de la paz» Donald Trump bate el récord de ataques contra más países (eng)
Según se informa, Trump ha autorizado más ataques solo en el primer año de su segundo mandato que Biden en sus cuatro años en la Casa Blanca.
|
etiquetas
:
trump
,
récord
,
paz
,
ataques
,
eeuu
,
presidente norteamericano
5 comentarios





#1
Verdaderofalso
*
Y Kamala era la que iba a ser la mala
2
K
45
#2
HeilHynkel
#1
Pues Bush tendría la fama .. pero según tu gráfico, Obama carda la lana.
0
K
13
#4
Verdaderofalso
#2
Nobel de la Paz, ojo
0
K
20
#5
thror
#4
Ese al menos se lo "gano" y no lo compro como el Trump
0
K
10
#3
manbobi
#1
Es que vaya alternativas hay en la mejor democracia del mundo. Guatemala y guatepeor
0
K
12
