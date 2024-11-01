El presidente de Justicia por la Sanidad revela una clave para entender el escándalo del cribado en Andalucía: "No hay ninguna seguridad jurídica en materia sanitaria"

No hay ninguna seguridad jurídica en nuestra comunidad autónoma en materia sanitaria. El propio programa de detección precoz del cáncer de mama tampoco ha sido aprobado y la ley obligaba a que fuera aprobado por la Consejería de Sanidad. El presidente de Justicia por la Sanidad desmiente las declaraciones de Antonio Sanz defendiendo que hay casi 130.000 sanitarios en el SAS: «Es mentira. Tú no puedes computar tres meses de contratos seguidos de la misma persona como tres sanitarios distintos».Mande a la Inspección Médica, que es un cuerpo de el
| etiquetas: justicia por la sanidad , ilegalidades en el sas
Lo de que exista una legislación que proteja al ciudadano es necesario pero secundario en comparación.
No es "el problema principal"...
Lo es si quieres quitar el foco del problema principal, porque, por lo que sea, no te interesa nombrarlo, que es la privatización de la sanidad en España.
El secretario de la asociación, Antonio Barreda, afeó a Antonio Sanz y a Toni Martín que insultasen a las mujeres y a las asociaciones en el caso del cribado: «El señor Sanz lo único a lo que se dedica es a hacer una política a lo Forrest Gump: una reunión, una foto;: una reunión, una foto; una reunión, una foto… Si el problema está en el Hospital Virgen del Rocío, vaya usted allí. Se sienta allí con su equipo y… » ver todo el comentario