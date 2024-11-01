edición general
28 meneos
27 clics
El presidente de Justicia por la Sanidad revela una clave para entender el escándalo del cribado en Andalucía: "No hay ninguna seguridad jurídica en materia sanitaria"

El presidente de Justicia por la Sanidad revela una clave para entender el escándalo del cribado en Andalucía: "No hay ninguna seguridad jurídica en materia sanitaria"

No hay ninguna seguridad jurídica en nuestra comunidad autónoma en materia sanitaria. El propio programa de detección precoz del cáncer de mama tampoco ha sido aprobado y la ley obligaba a que fuera aprobado por la Consejería de Sanidad. El presidente de Justicia por la Sanidad desmiente las declaraciones de Antonio Sanz defendiendo que hay casi 130.000 sanitarios en el SAS: «Es mentira. Tú no puedes computar tres meses de contratos seguidos de la misma persona como tres sanitarios distintos».Mande a la Inspección Médica, que es un cuerpo de el

| etiquetas: justicia por la sanidad , ilegalidades en el sas
23 5 0 K 226 actualidad
6 comentarios
23 5 0 K 226 actualidad
#4 tierramar *
ellibre.es/nuevo-escandalo-en-el-sas-mas-de-250-nombramientos-de-direc Nuevo escándalo en el SAS: más de 250 nombramientos de directivos de centros sanitarios son ilegales
1 K 31
WcPC #3 WcPC *
Eso no tiene mucho sentido, el problema principal es que se puede externalizar servicios vitales (literalmente) y eso lo permite la ley de 1996
Lo de que exista una legislación que proteja al ciudadano es necesario pero secundario en comparación.
No es "el problema principal"...
Lo es si quieres quitar el foco del problema principal, porque, por lo que sea, no te interesa nombrarlo, que es la privatización de la sanidad en España.
1 K 20
reithor #5 reithor
#3 a ver, frente a una ley de hace 30 años tienes que hacer caso de las consecuencias para revertirla, esta es una consecuencia muy llamativa de muchas otras que llaman menos la atención... Además, pone de manifiesto una administración desleal al saltarse pasos de los procedimientos, o contar altas de contratos como sanitarios sin contar bajas de contratos, etc. Aquí hay cárcel para muchos. Y buena propaganda nada electoral, derogar la ley sanitaria que mencionas, junto con la ley mordaza.
0 K 12
#2 tierramar
Ell PP ha seguido haciendo lo mismo que el PSOE, Spiriman y La Asociación Justicia por la sanidad consiguió tumbarles, y votan al PP que como una vez más vemos son lo mismo.
0 K 19
#1 tierramar
Barreda: «Mande a la Inspección Médica y déjese ya de declaraciones estúpidas»
El secretario de la asociación, Antonio Barreda, afeó a Antonio Sanz y a Toni Martín que insultasen a las mujeres y a las asociaciones en el caso del cribado: «El señor Sanz lo único a lo que se dedica es a hacer una política a lo Forrest Gump: una reunión, una foto;: una reunión, una foto; una reunión, una foto… Si el problema está en el Hospital Virgen del Rocío, vaya usted allí. Se sienta allí con su equipo y…   » ver todo el comentario
0 K 19
Arkhan #6 Arkhan
#1 Y a cualquier voz que señale los errores se le acusará de politizar las víctimas.
0 K 10

menéame