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El presidente de China advierte de posibles "conflictos" con EEUU si "no se gestiona bien" el diálogo sobre Taiwán

El presidente de China advierte de posibles "conflictos" con EEUU si "no se gestiona bien" el diálogo sobre Taiwán

El presidente de China, Xi Jinping, ha advertido este jueves frente a su par estadounidense, Donald Trump, que "independencia de Taiwán y paz en el estrecho" son ideas "incompatibles" y que si Washington y Pekín "no gestionan bien" este asunto "surgirán fricciones e incluso conflictos" entre ambos, llevando las relaciones bilaterales a "una situación muy peligrosa". "Si se gestiona adecuadamente, las relaciones entre ambos países podrán mantenerse estables en general. Si no se gestiona bien, surgirán fricciones e incluso conflictos entre ambos

| etiquetas: xi jinping , tumo , problemas , gestion , bien taiwán
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1 comentarios
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josde #1 josde *
Que se preparen en Taiwán que Trump los deja con el culo al aire.
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menéame