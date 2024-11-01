El presidente de China advierte de posibles "conflictos" con EEUU si "no se gestiona bien" el diálogo sobre Taiwán

El presidente de China, Xi Jinping, ha advertido este jueves frente a su par estadounidense, Donald Trump, que "independencia de Taiwán y paz en el estrecho" son ideas "incompatibles" y que si Washington y Pekín "no gestionan bien" este asunto "surgirán fricciones e incluso conflictos" entre ambos, llevando las relaciones bilaterales a "una situación muy peligrosa". "Si se gestiona adecuadamente, las relaciones entre ambos países podrán mantenerse estables en general. Si no se gestiona bien, surgirán fricciones e incluso conflictos entre ambos